Tirano, tassa di soggiorno in città: stabiliti tutti gli importi. Frutterà 200mila euro

Tirano (Sondrio) – Allineandosi a quanto deciso da anni da svariate altre località turistiche italiane, anche il Comune di Tirano istituisce l’imposta di soggiorno. Il via è fissato dal 1 marzo. Oggi pomeriggio, alle 15.00, all’auditorium Trombini, tutti gli operatori del turismo sono chiamati a raccolta con l’amministrazione tiranese al fine di poter ricevere le necessarie informazioni all’applicazione e gestione della novità.

L’incontro tecnico e informativo si rende particolarmente necessario proprio per supportare i gestori nell’adempimento degli obblighi previsti e soprattutto per illustrare il corretto utilizzo e la funzionalità della piattaforma Abit dell’osservatorio turistico attraverso la quale sarà possibile effettuare la dichiarazione e il versamento della tassa di soggiorno.

L’imposta di soggiorno si applica per ogni persona non residente e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.

Le tariffe, approvate con delibera di giunta, sono di 3 euro per gli alberghi a quattro stelle, di 2,50 euro per gli alberghi tre stelle, di 2 euro, invece, per gli alberghi a due e a una stella, per le residenze turistico alberghiere a quattro, tre e due stelle e per case e appartamenti vacanze, foresterie lombarde e bed&breakfast.

La previsione per quanto riguarda le entrate è di circa 200mila euro all’anno che saranno utilizzate per la promozione del turismo in sinergia con le altre amministrazioni del territorio e gli operatori del settore. La dichiarazione e il versamento al Comune avviene mensilmente a partire da aprile 2025. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di dichiarare all’ente l’imposta entro il giorno 3 del mese successivo ad ogni mese solare ed effettuare il relativo versamento tramite la piattaforma Abit della provincia di Sondrio. Si ricorda, inoltre, che sul sito del Comune di Tirano è stata pubblicata anche una pagina apposita dedicata all’imposta di soggiorno contenente tutte le informazioni necessarie inerenti alla sua applicazione e gestione.