Tirano, evacuati in 450 al Balilla Pinchetti: cosa è successo all’Istituto superiore

Sondrio, 30 gennaio 2025 – Mattinata agitata per oltre 450 persone tra studenti, docenti e personale degli uffici che stamane intorno alle 11 sono stati fatti uscire dall’edificio di via Monte Padrio che ospita l’Istituto superiore Balilla Pinchetti di Tirano a causa di un principio d’incendio sviluppatosi in uno dei bagni destinati agli uomini del primo piano.

A prendere fuoco, la cassetta di plastica sopra il water, forse a causa di una sigaretta. Massiccio l’intervento dei Vigili del Fuoco, sia volontari che effettivi, intervenuti numerosi nel timore che il fumo nero che si vedeva uscire da una finestra si potesse trasformare in un vasto incendio con conseguenze ben più serie. Così non è stato, tanto che non si sono registrati né feriti, né intossicati e i ragazzi sono fatti rientrare in aula per terminare normalmente la mattinata di lezioni.