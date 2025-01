Grosso masso cade sulla Statale del Maloja: strada chiusa ai camion a Villa di Chiavenna

Villa di Chiavenna (Sondrio) – Resta ancora chiusa ai mezzi pesanti la Statale 37 del Maloja al km 8,050, territorio comunale di Villa di Chiavenna, dopo la caduta sulla sede stradale poco prima delle 20 di ieri – martedì 28 gennaio – di un grosso masso, staccatosi con tutta probabilità in seguito alle piogge dei giorni scorsi.

Fortunatamente in quel momento non stavano transitando veicoli e non si registra alcun ferito; considerata la dimensione del masso, si può davvero parlare di una tragedia sfiorata. In attesa del sopralluogo del geologo che si esprimerà sul ripristino della normale circolazione, i veicoli leggeri transitano al momento sulla pista.