Tirano, 200 grammi di hashish in camera da letto: arrestato 15enne

Tirano (Sondrio) - Un arresto che, per l’ennesima volta, è segnale di quanto le sostanze stupefacenti siano diffuse anche fra i giovani della provincia di Sondrio.

A finire in manette domenica scorsa, nel pomeriggio, un 15enne valtellinese. Un caso che dovrebbe essere da monito anche per i coetanei. Il ragazzo è stato controllato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano (guidata dal capitano Riccardo Angeletti) alla stazione ferroviaria, dove arrivano i bus. In tasca aveva 2 grammi di hashish.

La successiva perquisizione del suo domicilio ha portato al sequestro di due panetti di hascisc del peso di 200 grammi. La droga era in camera da letto. Il 15enne è finito nel carcere minorile di Milano a disposizione dell’autorità giudiziaria.