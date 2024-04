The Voice Generations: chi è Consuelo Orsingher, la mental coach di Sondrio in finale con la figlia Alessandria

C’è anche una fantastica coppia madre-figlia valtellinese quella arrivata in finale a “The Voice Generation”, lo spin off di “The Voice” dedicato ad amici e parenti di diverse età presentato da Antonella Clerici. Si chiamano Consuelo Orsingher e Alessandra, la mamma ha 48 anni e la figlia 14, e sono le “Lediesgang” e concorrono nel team di Arisa.

Consuelo è una mental coach, scrittrice e cantautrice di Bormio, in provincia di Sondrio. Di recente ha pubblicato un libro che si chiama “Io vivo felice e tu?”. Su Instagram lei e la figlia hanno pubblicato un video insieme, per “ringraziare per tutto l’affetto che stiamo ricevendo, siete veramente tantissimi”. La finale andrà in onda venerdì alle 21.30 su Rai 1 con i Magnifici Quattro (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa).

Gli altri concorrenti

Oltre alla coppia valtellinese, con Arisa c’è anche il duetto formato dal siciliano Giuseppe Roccuzzo con la madre Giovanna. Per il team di Gigi D'Alessio, due formazioni entrambe provenienti da Napoli: i ''Soul-Food Vocalist'', gruppo composto dai fratelli Francesco e Simone Capriglione, l'amica Antonella Parmentola e la moglie di Simone, Carmen Scognamiglio; il secondo gruppo è formato Andrea Ambrosino, quindicenne di San Giorgio a Cremano e dalla madre, Raffaella, 50 anni, cantante lirica e sua insegnante di canto.

Loredana Bertè schiererà la coppia canora composta da Ornella Foti, 29 anni di Acireale, e dalla madre Lilla, 61 anni, vocalist per dieci anni al Festival di Sanremo; poi il trio pugliese composto da Nicolò Pantaleo, 40 anni, Gaia Gentile, 31 anni, e dal padre di lei, Giuseppe, ex poliziotto di 70 anni. E infine, per team Clementino, scenderanno in campo Gino Scannapieco, operaio napoletano di 42 anni, con la figlia Noemi di 18 anni, e la coppia costituita da Anna Danieli, trentaquattrenne insegnate di canto, e dalla sua allieva diciottenne Erika Chiericato.