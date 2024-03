La star di The Voice Kids. Simone Grande, 11 anni: "Il mio sogno è New York"

Emozionato, ha ringraziato sindaco e assessori per la targa che gli hanno dedicato. Simone Grande, 11 anni, ha voluto esprimere la sua felicità e gratitudine cantando per sindaco e assessori che lo hanno accolto in municipio insieme al suo maestro di canto. Il giovanissimo ha stupito i giudici della trasmissione The Voice Kids con il suo talento, ma anche con la sua personalità: un bambino con la testa sulle spalle, molto umile, con tanta voglia di imparare e determinazione per realizzare i suoi sogni, tra cui un viaggio a New York e tante esibizioni sul palco. Uno dei suoi grandi obiettivi lo ha già concretizzato, con la vittoria della celebre trasmissione alla scoperta di promettenti cantanti. La piccola star di Rozzano frequenta la scuola NovaMusica di Buccinasco: è qui che ha iniziato a coltivare con passione il suo desiderio di cantare. "Un’eccellenza del territorio", ha commentato il sindaco Rino Pruiti consegnandogli il riconoscimento a nome della città. Simone alterna i doveri scolastici con le lezioni settimanali di canto e musica e la passione per il calcio, disciplina che pratica sul campo e segue in tv, tifando Inter. "Una voce che fa piangere di felicità, arriva dritta al cuore", aveva detto il rapper Clementino, giudice della trasmissione che Simone ha vinto lo scorso anno. "Abbiamo voluto premiare Simone anche noi, in modo simbolico, per i grandi risultati raggiunti fino a oggi, con l’augurio di un futuro radioso - ha espresso l’assessora alla Cultura Martina Villa -. Ne abbiamo apprezzato la semplicità e il talento che può coltivare anche grazie al suo maestro Andrea Bragiotto della scuola NovaMusica, a cui siamo davvero riconoscenti per l’impegno nell’educazione musicale dei nostri ragazzi. Abbiamo dedicato una targa anche alla scuola che permette a tanti giovani del territorio di studiare e crescere". Il maestro Bragiotto, che è anche direttore artistico della scuola NovaMusica, ci ha tenuto a ringraziare "il sindaco Rino Pruiti e gli assessori Martina Villa e Mario Ciccarelli per la prestigiosa targa che ci hanno consegnato, come riconoscimento per lo splendido lavoro svolto quotidianamente con i nostri allievi che attraverso le loro esibizioni diffondono arte e cultura sul territorio. È fondamentale appoggiare chi lavora per insegnare la musica e sostenere il talento e la passione dei giovani cantanti".