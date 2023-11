Terrazzamenti. Due milioni per i restauri

SONDRIO

Quasi 2 milioni di euro alla Valtellina dal bando terrazzamenti. È stata approvata nei giorni scorsi la graduatoria dei progetti ammessi al contributo a valere sul "bando terrazzamenti 2023", approvato lo scorso 18 aprile 2023. Il bando, rivolto a soggetti pubblici e privati, mira alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio montano, alla tutela del paesaggio agrario, e finanzia, in particolare, la realizzazione di interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano (terrazzamenti, muretti a secco e altri interventi), con ricadute positive sul rilancio e sul sostegno all’economia locale. "L’iniziativa ha avuto un ottimo successo – spiega l’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, fautore della misura – in quanto nel periodo di apertura dello sportello (20 aprile 2023 – 20 giugno 2023) sono pervenute 340 domande di finanziamento, di cui 295 ammesse a contributo, richiedendo un finanziamento regionale di 6,49 milioni di euro. Considerato che il bando prevedeva una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, sono state attualmente finanziate le prime 228 domande, a fronte di un investimento complessivo dei soggetti richiedenti di 10,21 milioni di euro. Le istruttorie di ammissibilità sono state svolte dalle Comunità Montane, a cui Regione Lombardia, che ha in capo la regia dell’iniziativa, sta trasferendo le risorse per finanziare direttamente gli interventi. I beneficiari potranno ora realizzare gli interventi fino al 31 ottobre 2024".

Di seguito il quadro degli interventi finanziati: CM Alta Valtellina 38.082 euro (2 interventi), CM Valchiavenna 36.845 euro (2); CM Morbegno 502.192 euro (27); CM Sondrio 593.414 euro (32), CM Tirano 616.607 euro.