Tempesta di fulmini: saetta appicca il fuoco a Gaiole. Strage di piante

Tempeste di fulmini. Sono caduti a centinaia a Siena e in tutta la provincia causando danni ingenti e disagi, dal Chianti alla Valdichiana. A Gaiole, infatti, due si sono schiantati in località Rietine, una zona abbastanza impervia. Hanno richiesto l’immediato intervento dei volontari della Racchetta mentre anche i pompieri si mettevano in viaggio per raggiungere la zona dove ci sono molti boschi. I fulmini hanno incendiato un’area incolta proprio a ridosso della vegetazione fitta. Fortunatamente la pioggia, a conferma di quanto è pazzo il meteo, è venuta in aiuto dei volontari. E non è stato più necessario l’intervento dei pompieri. Che hanno invece lavorato a lungo nella zona di via Lago d’Iseo a Torrita di Siena. In questo caso un fulmine ha centrato una rotoballa di fieno che ha preso fuoco. Poiché le fiamme si allargavano e non erano molto distanti da un capannone allora si è cercato di portarle lontano il più possibile per evitare che il rogo assumesse un’altra dimensione. L’intervento è proseguito fino a notte perché occorre tenere d’occhio le rotoballe in modo che non ci siano riprese delle fiamme. Tantissimi, come detto, anche i fulmini che sono caduti a Siena, immortalati da foto poi condivise sui social. Ma non si sono registrati danni se non la luce che è andata via a macchia di leopardo ma per brevissimo tempo.

Disagi si sono avuti invece sul fronte della circolazione nella Sp 438 ad Asciano dove sono state segnalati piante e rami abbattuti sulla carreggiata. I pompieri sono andati nelle Crete risolvendo la situazione mentre, sempre a causa dei fulmini, s’incendiavano alcuni pali. Fortunatamente la pioggia li ha spenti in autonomia. Ad accompagnare i temporali è stato un brusco calo della temperatura che, per esempio a Montepulciano, è scesa nel giro di un paio d’ore fino a 16 gradi.

La.Valde.