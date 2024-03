Tanti palchi in Italia per la giovane Filipponi

Richiesta a sorpresa per l’artista cremasca Eleonora Filipponi. E proprio arrivata ad hoc, nella settimana dedicata alla festa internazionale della donna, alla quale lei tiene particolarmente e per la quale è sempre pronta a esibirsi. Le è stato proposto di partecipare alla rappresentazione dell’opera Aladino e la lampada magica a Martina Franca.

In questo periodo la mezzosoprano, classe 1992, con un’esperienza alle spalle di corista e pianista e una prestigiosa carrellata di partecipazioni musicali in tutta Italia, è impegnata al teatro Coccia di Novara con le prove dell’opera Il Brutto Anatroccolo. Proprio mentre stava provando le è arrivata, del tutto inattesa, una richiesta che le prospetta un’altra entusiasmante opportunità.

La mezzosoprano è stata chiamata dalla direzione artistica del 50° festival della Valle d’Itria di Martina Franca, in programma dal 17 luglio al 6 agosto, per il ruolo di madre nell’Aladino e la lampada magica di Nino Rota (premio Oscar per la colonna sonora de Il padrino). La rappresentazione sarà in scena dal 27 al 30 luglio e dall’ 1° al 4 agosto, per la regia di Rita Cosentino. La notizia è stata accolta con entusiasmo dall’artista cremasca che risiede a Bolzone e che l’ha così commentata: "Per me è una grande sfida, artistica e vocale, ma sono pronta ad affrontarla con dedizione, studio, umiltà e tanta, tanta riconoscenza nei confronti di chi mi ha scelta e dato fiducia, che di certo non deluderò. Ringrazio i responsabili del Festival per la fiducia e per questa meravigliosa opportunità: non vedo l’ora di condividere il palcoscenico con artisti e amici di caratura mondiale".

Piergiorgio Ruggeri