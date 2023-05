Tante iniziative per valorizzare le miniere

Tante iniziative per valorizzare e promuovere le ricchezze minerarie. Lanzada celebra la Giornata Nazionale delle Miniere, programmata per 27 e 28 maggio, con una serie di proposte in questo e nel prossimo fine settimana, fra musica, tradizioni e cultura, per promuovere e diffondere il valore delle sue ricchezze minerarie e mineralogiche. "Da alcuni anni abbiamo puntato sulla valorizzazione delle miniere, quella attiva della Brusada-Ponticelli e quella della Bagnada che è diventata un museo – dice il sindaco di Lanzada, Cristian Nana – perché riteniamo che possano essere un ottimo veicolo di promozione turistica del territorio. Cerchiamo di allestire molteplici attività e quindi abbiamo imbastito un buon programma in occasione della giornata nazionale delle miniere". Un successo crescente ha caratterizzato l’iniziativa promossa in tutta Italia da Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, giunta quest’anno alla 15ª edizione.

Il programma, allestito attorno alle 2 miniere di Lanzada, la Brusada Ponticelli, tuttora attiva, e la Bagnada, divenuta un museo, coinvolgerà grandi e piccoli in una scoperta che solleciterà i 5 sensi. Il primo appuntamento è per le 17.30 di oggi alla Brusada Ponticelli, con il Concerto delle montagne che vedrà la partecipazione dei Cori Cai Valmalenco e Cai Sondrio. Per l’apertura della settimana delle miniere l’ingresso è libero. Il fine settimana successivo toccherà alla Bagnada, raggiungibile attraverso un sentiero partendo dal Museo multimediale. Il ritrovo è fissato alle 16.30 di venerdì 26 maggio, mentre lo spettacolo dal titolo “Musicheggiando: canzoni, ricordi ed emozioni della nostra vita“, con Elisabetta Viviani e Claudio Damiani, inizierà alle 17.30, nella miniera. La partecipazione è libera ma l’iscrizione obbligatoria. Sabato 27 sono in programma la visita alla Bagnada. Fulvio D’Eri