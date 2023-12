Tante care cose. Antiquariato a Casa Macchi

Si svolgerà sabato 2 e domenica 3, dalle 10 alle 17, “Tante care cose“, il primo mercato di rigatterie e anticaglie a Casa Macchi, bene Fai a Morazzone. Un viaggio nel tempo tra mobili, stampe, porcellane, ceramiche, vetri, libri, giochi antichi e cimeli: accessori e arredi dimenticati nelle case del passato, ritrovati negli armadi e nei cassetti o riscoperti tra archivi e soffitte, da trasformare in poetici oggetti d’uso contemporaneo. Con l’evento, il Fondo per l’Ambiente Italiano espone e vende in via straordinaria una selezione di oggetti e arredi provenienti dal deposito della fondazione e non destinati a essere riallestiti nei suoi beni.