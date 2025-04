Tanta Valtellina al Vinitaly, dalla Compagnoni al Consorzio

C’è tanta Valtellina al Vinitaly. Deborah Compagnoni, la regina dello sci italiano e indimenticata campionessa degli anni ’90 dove ha segnato un’epoca, ha aperto Vinitaly and the city insieme, tra gli altri, a Damiano Tommasi, ex calciatore di Roma, Verona e Nazionale azzurra ed ora sindaco della città scaligera. "Ero già stata a Vinitaly - ha detto la Debby nazionale -, qui è la prima volta, con questa possibilità di eventi che fanno vivere davvero la realtà di quello che si produce, questi vini sociali".

I vini di Valtellina si preparano ad andare in scena, da oggi a mercoledì. Le cantine del Consorzio di tutela sono pronte ad accogliere 1.200 top buyer provenienti da 71 Paesi, a cui si aggiungono i circa 30 mila operatori stranieri che confluiscono da oltre 140 nazioni. Mai come quest’anno l’area Valtellina esprimerà un forte legame con il territorio, frutto di una continua ricerca della qualità ed espressione della bellezza del paesaggio e dei terrazzamenti.

Il fascino culturale e antropologico dei muretti a secco, esempio vivo di architettura storica la cui arte di costruzione è riconosciuta come Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco, verrà espresso grazie ad uno spazio dal design elegante, con un forte impatto visivo della più vasta area terrazzata d’Italia. Un’edizione con uno sguardo rivolto agli Usa per i dazi e alle prossime Olimpiadi invernali, in occasione delle quali il Consorzio celebrerà l’unicità del paesaggio valtellinese e i suoi vini di qualità.

Il Consorzio sarà presente con il proprio stand all’interno del Padiglione di Regione Lombardia (Palaexpo, 2° piano, Area Valtellina). Parteciperanno, con un proprio stand singolo o di gruppo, le aziende Arpepe, Ascesa, Cantina Menegola, Caven, Dirupi, F.lli Bettini, Francesco Folini, La Grazia, La Spia, Luca Faccinelli, Mamete Prevostini (foto)/Convento S.Lorenzo, Negri, Plozza, Radis, Rupi del Nebbiolo, Fay, Triacca. Confermata l’area tasting consortile con 60 vini in degustazione.