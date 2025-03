Tanta paura per bambina investita da auto

Momenti di apprensione ieri pomeriggio in via Bernina a Sondrio dove una bambina di soli 10 anni è stata investita da un’auto. I sanitari, giunti in codice rosso anche in considerazione della giovanissima età della ferita, si sono subito resi conto tuttavia che, oltre al comprensibile spavento, la piccola non era in pericolo di vita. È stata comunque portata all’ospedale in codice verde per i controlli del caso.

Diversi i codici rossi, sempre nel corso della splendida giornata di ieri, anche sulla neve, per i quali si sono alzati in volo non solo l’elisoccorso di Sondrio, ma anche quelli di Como e Bergamo.

È stato invece un malore a far perdere conoscenza a un uomo di 73 anni che si trovava con altri amici escursionisti nei pressi del Passo di Campagneda. Decisivo l’intervento di un operatore del Soccorso Alpino della stazione di Chiesa in Valmalenco con ben 43 anni di esperienza che gli ha praticato il massaggio cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dell’elicottero che lo ha trasportato all’ospedale del capoluogo in condizioni molto, molto critiche.