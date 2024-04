Tanta musica e comicità sul palco del Lazzaretto

Musica e comicità. Torna per il quarto anno Lazzaretto Estate, la rassegna voluta dal Comune di Bergamo che si prepara ad accogliere, a partire dal 21 giugno, gli amanti della musica e della cultura. La manifestazione prenderà il via con “Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar“, un viaggio dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Special guest Susanna Rigacci, nota al pubblico per le sue esibizioni dei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone. Ma è solo l’incipit di un calendario che comprende nomi che hanno fatto la storia della musica italiana. Si prosegue infatti con Roberto Vecchioni e la sua tourneè “Tra il silenzio e il Tuono Tour“, grande spettacolo di canti, immagini e monologhi. Toccherà poi ad Umberto Tozzi che dà il suo addio alla scena live con L’ultima Notte rosa -The Final Tour. Sul filone della composizione, saliranno sul palco anche Goran Bregovic e Cristano De Andrè, con un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa. In cartellone anche l’appuntamento con uno degli artisti più amati degli ultimi anni: Willie Peyote, uno dei massimi esponenti della musica rap. Tra i comici, ci sono nomi del calibro di Luca Bizzarri, Max Angioni e Eleazaro Rossi, protagonista di numerosi monologhi nella trasmissione Le Iene. E ancora, Andrea Pennacchi in Pojana e i suoi Fratelli. La grande novità del 2024 sarà Got Sound, una mini rassegna all’interno della manifestazione dedicata ai più giovani. Sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, Nadia Ghisalberti: "La manifestazione si è affermata come il palcoscenico più elegante delle estati bergamasche".

Michele Andreucci