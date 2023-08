Tamponamento sull’A21, morta la turista

È morta ieri mattina la donna di 35 anni di nazionalità slovena che domenica scorsa ha avuto un incidente col marito mentre viaggiava lungo la A21 nel tratto da Manerbio al casello di Brescia Sud. L’auto, guidata dall’uomo, per cause ancora da appurare, ha tamponato un camion. Le condizioni della donna erano apparse da subito drammatiche. Ricoverata nel reparto di seconda rianimazione la straniera è stata sottoposta a un intervento di urgenza, da cui però non si è ripresa rimanendo in coma. Ieri mattina il tragico epilogo. Sta meglio il marito – quarant’anni –, che da subito è apparso meno grave ed è stato ricoverato in codice giallo. Sia lui, sia il conducente del mezzo cisterna contro cui si è schiantato sono risultati negativi all’uso di alcol e droga. La coppia stava rientrando dalle vacanze trascorse in Italia. A intervenire erano stati i soccorritori del 118, inviati dalla Soreu Alpina di Bergamo con due ambulanze e l’elicottero e i vigili del fuoco.Mi.Pr.