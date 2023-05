Super signore a quattro ruote al Villa d’Este

Le auto più belle del mondo saranno protagoniste questo fine settimana a Cernobbio nel contesto del Concorso d’Eleganza Villa d’Este che quest’anno per la prima volta aprirà anche al grande pubblico degli appassionati, nella giornata di domenica nel corso di una parata a Villa Erba. Si tratta di una tra le vetrine più prestigiose per tutti gli appassionati di auto d’epoca e tra gli ospiti, in arrivo da tutto il mondo, ci sono anche molti vip e teste coronate. Tra i vari record della manifestazione c’è anche la sua longevità, organizzato per la prima volta nel 1929 tra poco taglierà il traguardo del secolo di vita, come alcune delle auto d’epoca che parteciperanno alla manifestazione costruite addirittura nel 1920.