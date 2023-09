Sulle tracce di Renzo e Lucia. Camminata ispirata dai Promessi Sposi

Sulle orme di Alessandro Manzoni e di Renzo Lucia nella città dei Promessi sposi. Domenica a Lecco è in programma la Camminata Manzoniana, la tradizionale manifestazione podistica non competitiva a passo libero. La Camminata compie mezzo secolo: giunge infatti al traguardo della cinquantesima edizione, e quest’anno. Si svolge inoltre in concomitanza del 150esimo della scomparsa del Sommo, morto il 22 maggio 1873 nella sua Milano all’età di 88 anni. La Camminata, organizzata dai promotori di Lecchese Turismo Manifestazioni e sostenuta dagli amministratori comunali di Lecco, comincia alle 8.30 e termina alle 13.30. Tre i percorsi: il primo da 5 chilometri e mezzo, il secondo da 11 km, l’ultimo da 20. Durante la Camminata gli automobilisti non possono passare sulle strade lungo il percorso. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, è istituito per la giornata di domenica il divieto di transito veicolare.