Sondrio, sulle piste da sci senza usare l’auto: l’idea sconto di Arosa fa discutere

Code chilometriche, colonne di auto e smog alle stelle. Per raggiungere le località turistiche invernali e potersi godere una bella giornata in spensieratezza in mezzo alla natura, l’esercito degli appassionati di sci e delle altre discipline della neve ogni domenica percorre inevitabilmente tanti chilometri e lo fa, in maggioranza, in auto, con tutto quel che ne deriva in termini negativi per l’ambiente.

In un momento storico nel quale si va verso una sempre maggiore ecosostenibilità di qualsiasi attività, anche il comparto del turismo invernale sta cercando di operare in tal senso incentivando, grazie a promozioni firmate dai consorzi turistici in accordo con i proprietari degli impianti, l’uso dei mezzi green (il treno quando possibile) per raggiungere le località turistiche poste sulle Alpi. Ad Arosa-Lenzerheide, uno dei comprensori grigionesi di spicco, quest’inverno lo skipass costerà meno della metà per quei gruppi che decidono di raggiungere gli impianti sciistici in pullman, rinunciando quindi ad andarci in auto. Chi lo farà avrà una riduzione notevole sul prezzo dello skipass.

«È una bella proposta – dice Gigi Negri del consorzio turistico Media Valle – che potrebbe essere effettuata in qualsiasi località, anche valtellinese perché punta ad una maggiore ecosostenibilità. Nell’immediato, ritengo però che chiedere ulteriori sforzi ai proprietari degli impianti, dopo quelli richiesti per le promozioni già in atto sul nostro territorio, non sia giusto. Ma l’iniziativa di Arosa va nella direzione giusta, quella di una maggior salvaguardia dell’ambiente". Ma quali sono le promozioni presenti in provincia di Sondrio che vanno nella direzione seguita dal comprensorio svizzero? Una riguarda proprio il territorio di competenza del consorzio turistico Media Valle e che comprende anche la Valmalenco.

"Anche quest’anno prosegue la promozione "Treni della Neve" che permette agli sciatori di raggiungere le piste dell’Aprica e quelle della Valmalenco col treno (e poi con il pullman da Tresenda per Aprica e da Sondrio per la Valmalenco). Tra le altre promozioni, ricordiamo quella del Bim, che consente ai ragazzi dai 3 ai 16 anni, residenti in Valle, di sciare gratis.