Studenti modello premiati. I complimenti del sindaco: sarete cittadini responsabili

Il Comune premia i suoi studenti migliori. Come ogni anno a fine estate, alla ripresa delle scuole, il sindaco del capoluogo di provincia Marco Scaramellini e l’assessore alla Cultura, Educazione e Istruzione Marcella Fratta, hanno accolto, nella sala consiglio di Palazzo Pretorio, gli alunni meritevoli degli istituti scolastici cittadini. I dieci ragazzi hanno concluso con il massimo dei voti, alcuni di loro anche con la lode, il loro percorso di studi nella scuola primaria e secondaria di primo grado. "Siamo convinti che il merito vada riconosciuto – ha detto il sindaco Scaramellini complimentandosi con i ragazzi –. L’auspicio è che in futuro, in una comunità composta da cittadini responsabili, qualcuno di voi decida di partecipare attivamente amministrando la città". I complimenti sono arrivati anche dall’assessore Marcella Fratta: "Crediamo molto nelle nuove generazioni. Chi si impegna a scuola lo farà anche in futuro, diventando un cittadino consapevole". Emozionati, accompagnati dagli sguardi orgogliosi dei familiari, i ragazzi hanno ricevuto il simbolico assegno che si traduce in 300 euro per la scuola primaria e 500 per la scuola secondaria di primo grado. Sono stati premiati dieci alunni per i quattro istituti comprensivi della città. Per l’Istituto comprensivo Sondrio Centro i migliori alunni sono risultati Elisa Botticella, Elisa Carulli e Silvia Sciolini, tra le quali è stato equamente diviso l’assegno di 300 euro, per la primaria e Martina Mazzoleni per la secondaria; per l’Istituto comprensivo Paesi Retici Benedetta Moramarco e Lorenzo Ferrari; per l’Istituto comprensivo Paesi Orobici Akimou Aboudoulaye e Gabriel Bianchini; per l’Istituto Pio XII Laura Benetti e Guido Bettini. Interrogati dal sindaco e dall’assessore hanno rivelato che utilizzeranno i soldi per libri e materiale scolastico alcuni, altri per viaggi, altri ancora per lo sport, dimostrando maturità e senso di responsabilità.F.D.E.