Studenti e imprese L’incontro è possibile

È in programma sabato a Lariofiere il Career Day 2023, l’iniziativa di Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Como, che metterà in contatto imprese e alunni delle classi quarte e quinte degli Istituti tecnici e professionali dei territori, con l’obiettivo di contribuire a dare risposta alle esigenze che emergono dal sistema produttivo in termini di risorse umane e competenze.

La nuova edizione accoglierà 477 studenti e 104 imprese.

Ogni azienda, all’interno del proprio stand, avrà modo di incontrare i giovani grazie a meeting prefissati, presentarsi e raccogliere eventuali candidature per posizioni di lavoro già aperte.

Fondamentale è la fase di preparazione da parte delle due associazioni territoriali, finalizzata a mappare le esigenze delle imprese per incrociarle con i diversi percorsi di studio proposti dagli Istituti partecipanti, pianificando incontri mirati.

Nel complesso sono oltre 600 i colloqui già previsti, ai quali potranno aggiungersi appuntamenti definiti al momento.

L’evento è realizzato in collaborazione con gli istituti Badoni e Fiocchi di Lecco, Viganò di Merate, Mattei e Fossati di Sondrio, Marco Polo di Colico, Jean Monnet di Mariano Comense, Romagnosi di Erba, Paolo Carcano di Setificio di Como, Da Vinci-Ripamonti, Magistri Cumacini e Centro di formazione professionale Enfapi di Como, che incontreranno gli alunni giunti ormai alle fasi di completamento del proprio percorso formativo.

"In un periodo nel quale uno dei punti critici di maggiore rilevanza per le imprese è quello di reperire risorse umane formate – dice il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni – siamo particolarmente contenti di proporre alle aziende un’occasione importante per incontrare giovani orientati verso sbocchi professionali nell’ambito industriale e manifatturiero".

Paola Pioppi