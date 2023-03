“Stuà”: ostentazione esagerata

Emilio

Magni

Agli amici del "canton di ball", l’angolo della piazza dove gli anziani amano ritrovarsi per "contarla su", è giunta la notizia che si è laureata la Camilla figlia della Cesarina, donna che tutti gli amici del "canton" conoscono, anche perché è sempre in giro a chiacchierare. La laurea è in Scienze Politiche e con un ottimo voto, forse anche con la "lode". Il commento serpeggiato subito tra gli amici del "canton" è stato: "Chissà cume le stada cuntenta la Cesarina". Ha sciolto l’interrogativo il Carletto il quale aveva assistito, il giorno prima, alla discussione della tesi di laurea della Camilla e alla proclamazione del dottorato e ai complimenti dei docenti. Carletto ha quindi detto che la Cesarina dalla contentezza che le sprizzava da tutti i pori della pelle: "L’aveva mettù giò un stuà ch’el finiva pü". Tutti hanno capito che la donna si era sicuramente esibita in un‘esplosione di gioia prolungata: "Che la finiva pü". Ma cosa c’entra lo "stuà"? È questo un termine del dialetto milanese che ha più significati. Prima di dissertare sul significato del termine occorre però sapere che nei dizionari vi sono delle differenze nella grafia. Francesco Cherubini scrive "stuà". Invece il "Vocabolario del milanese" (Rizzoli 1973), consultato per avere un significato preciso del termine, scrive "stûaa". Ma alla fine della fiera qual’è il significato giusto di "stuà", o "stûaa"? Secondo il "Vocabolario del milanese" vuole indicare prosopopea, presunzione, comportamento esagerato. Viene dallo spagnolo cinquecentesco "tufo": orgoglio, ostentazione. Quindi si adatta proprio alla condotta tenuta da mamma Cesarina. Però c’è anche lo "stûaa" (o "stuà") che significa stufato, ovvero il delizioso stracotto dell’italica cucina e oltre. Discenderebbe dal latino volgare "extufare": "bollire sulla stufa". Se adoperiamo la grafia "stuà", occorre rispettare sempre l’accento sulla "a", altrimenti viene "stua" che indica la stufa, quella per scaldare e per cucinare e che tutti noi anziani conosciamo.

