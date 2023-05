“Street food festival“ con cibo e musica Nel prossimo weekend

Venerdì, sabato e domenica l’associazione culturale Arte74, con il patrocinio della Città di Castellanza e in collaborazione con la Pro Loco, organizza lo “Street food festival“. La manifestazione si svolgerà in via per Olgiate. La cucina itinerante offrirà i sapori dei food truck, prodotti tipici e birre artigianali, il tutto accompagnato da musica dal vivo. Gli stand saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. I concerti con inizio alle 21: venerdì lo spettacolo dei Power Up, sabato sarà la volta di Antony McBeat e domenica toccherà a Ldm Three Acustic Sound. Non mancheranno giochi per bambini, gonfiabili, calcetto, jumping, bolle di sapone. S.V.