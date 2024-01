Storie di rinascita dal carcere Beccaria: "Non esistono ragazzi cattivi"

Non esistono ragazzi cattivi. Ne è convinto don Claudio Burgio (foto), sacerdote milanese di 54 anni, cappellano dell’Istituto penale per minorenni “Cesare Beccaria“ di Milano e fondatore della comunità di accoglienza Kayros. Mercoledì, il 24 gennaio, alle 21, al cineteatro Paradise di Dervio in provincia di Lecco, sarà proprio il don a spiegare perché non esistono ragazzi cattivi, che tra l’altro è anche il titolo di un suo libro, e a condividere la sua straordinaria esperienza di prete di frontiera e di educatore. Parole che vogliono parlare di redenzione, della possibilità di crescere attraverso gli errori e del sapersi “rimettere in carreggiata“. L’appuntamento è organizzato dai volontari del Centro culturale Solidarietà e dai fedeli del decanato dell’Alto Lario, una zona ad alto rischio educativo, specialmente per i più giovani, a causa della piaga dello spaccio e del consumo di sostanze proibite nella zona dei boschi della droga. La partecipazione è libera e gratuita.