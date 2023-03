"Storia d’amore e alberi" per difendere la natura

È dedicato ai bambini, alla natura e alla sostenibilità "Storia d’amore e alberi", il racconto simbolo della difesa della natura, in scena oggi alle ore 16.00 al Teatro Sociale di Como. Liberamente ispirato al romanzo di Jean Giono, "L’uomo che piantava gli alberi", un piccolo libro del 1980 diventato nel tempo un racconto simbolo per la difesa della natura e l’impegno civile, lo spettacolo è stato il primo che Francesco Niccolini e Luigi D’Elia hanno realizzato insieme, portato in tournée dieci anni, e generando un fenomeno eccezionale di miniforestazione diffusa grazie all’opera di migliaia di bambini che sono stati coinvolti nel gioco più importante che possiamo immaginare: piantare alberi. Il romanzo racconta del solitario pastore Elzeard Bouffier che per amore comincia a piantare querce in una terra desolata e aspra e attraverso questa ostinata pratica quotidiana torna a essere felice. Lentamente e meravigliosamente il mondo intorno a lui cambia come in una lenta e silenziosa rivoluzione. Ora Luigi D’Elia lascia il testimone a Simona Gambaro per una nuova versione su misura, dove il protagonista torna a essere una donna. Prima dello spettacolo, dalle 14.30 alle 15.30, in collaborazione con Earth Book, è in programma un "Silent book club". Un’occasione per condividere il piacere della lettura dove ognuno potrà portare il suo libro preferito, leggendolo in silenzio in una delle sale del Teatro Sociale di Como. Verrà inoltre proposta una selezione di libri e di albi illustrati che raccontano storie dedicate alla celebrazione della natura intesa come spazio di scoperta e di cura delle relazioni. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, riservato a chi acquista il biglietto dello spettacolo "Storia d’amore e alberi". Info www.teatrosocialecomo.it.

Paola Pioppi