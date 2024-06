Stop ai treni guardando alle Olimpiadi

La provincia di Sondrio, che vive molto di turismo, deve fare sempre i conti con i difficili collegamenti, ma anche ieri c’è stato l’impegno di Trenord e Rfi. Il prefetto, Roberto Bolognesi, ha presieduto infatti una riunione per la presentazione dei lavori di ammodernamento che interesseranno l’infrastruttura ferroviaria che collega la città di Milano con la provincia di Sondrio, nel tratto compreso tra il Comune capoluogo e quello di Tirano, nonché degli ulteriori interventi nel tratto Colico - Sondrio.

L’interruzione della circolazione sulla linea inizierà il giorno 10 giugno per concludersi l’8 settembre 2024. Durante l’incontro sono stati descritti gli interventi straordinari che saranno realizzati, in particolare nelle stazioni di Ardenno, Berbenno, Ponte e Tirano, che si concluderanno nel 2025. Nello specifico sono previste: opere di efficientamento delle stazioni sedi di incrocio; interventi di potenziamento dell’accessibilità e restyling; interventi per la sosta dei materiali rotabili.

È confermato che l’obiettivo atteso, durante il periodo olimpico, è quello di raddoppiare il servizio, passando da 1 treno per ora a 2 treni per ora in entrambe le direzioni. Sono stati valutati, ancora, gli effetti riflessi sulla viabilità della S.S. 38, a causa dei lavori per la prevista soppressione dei passaggi a livello, tra i quali quelli in località Forcola tutt’ora in corso. Sono state concordate, inoltre, opportune misure di raccordo operativo da adottare allo scopo di garantire i servizi di soccorso urgente. Attenzione, inoltre, è stata riservata alla previsione di adeguati servizi autobus sostitutivi e all’orario degli stessi. Inoltre, sarà garantita la presenza di personale ferroviario nelle stazioni per fornire assistenza ai passeggeri in caso di necessità.

Carlalberto Biasini