Stipendi non versati e verifiche sulle buste paga. Ma nell’e-commerce farsi valere è un’impresa La Cisl Monza Brianza-Lecco gestisce principalmente vertenze sul lavoro per recuperare soldi non pagati, opporsi ai licenziamenti e controllare le buste paga, soprattutto per dipendenti nel terziario e metalmeccanica. Anche lavoratori stranieri chiedono aiuto, ma per chi lavora nell'ecommerce è più difficile a causa di normative poco chiare.