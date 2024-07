Lombardia sotto la morsa del caldo, ma allo Stelvio tornano gli sciatori

Bormio (Sondrio), 28 luglio 2024 – Il luglio del 2022 e 2023 sono brutti ricordi. La stagione sciistica al passo dello Stelvio procede bene e con numeri in linea con le previsioni prestagionali. Le giornate di sole (6°-16° le minime e le massime previste oggi) permettono agli appassionati di sci alpino "estivo" di scendere bene dalle piste del ghiacciaio del Livrio, preparate con cura dagli uomini coordinati da Umberto Capitani, direttore della società impianti Sifas. Certo i numeri non sono stratosferici ma ce lo si poteva aspettare. "Di gente ne è venuta e continua ad essercene anche in questi giorni – dice Capitani – ma l’incertezza, dovuta a quanto successo nelle ultime due stagioni estive nelle quali le alte temperature e l’alto tasso di umidità ci hanno costretto a chiudere per alcuni giorni gli impianti per sicurezza, ha fatto sì che qualcuno prendesse altre decisioni. Ma non ci lamentiamo, questa leggera flessione l’avevamo messa in preventivo". Di neve, per ora, ce ne è tanta? "Sì, ed è in ottime condizioni. Quest’anno è nevicato parecchio e quindi la situazione è ottimale, si scia veramente molto bene. Quel che dà fastidio sono le giornate in cui c’è tanta, troppa, umidità e questo è veramente deleterio per il manto nevoso. Speriamo in buone condizioni anche in agosto, così che gli ospiti possano godere della bellezza delle piste e possano divertirsi. Noi ce la mettiamo tutta…".

La dichiarazione d’amore di Sofia Goggia

Lo Stelvio, aperto da inizio giugno, ha ospitato anche tanti big della nazionale azzurra di sci alpino oltre che di altre nazionali. Lo Stelvio è…. casa per gli sciatori e per le sciatrici azzurre. Emblematica la presenza, in più occasioni, di Sofia Goggia che, dopo l’ennesimo infortunio della stagione, ha scelto proprio le piste del Passo per rimettere gli sci ai piedi e cominciare la strada che la riporterà al top in vista delle prime gare della prossima Coppa del Mondo. E la fuoriclasse bergamasca ha riservato parole al miele per lo Stelvio, luogo in cui si allena da quando era piccina. "Sofia si è allenata nelle scorse settimane, mentre in questi giorni abbiamo avuto Christof Innerhofer, il "nostro" Pietro Zazzi (bormino, ndr) e la squadra maschile delle specialità veloci guidata dal livignasco Lorenzo Galli. E poi ne sono venuti tanti altri, la nazionale è di casa da noi".