Al Passo dello Stelvio la stagione estiva parte con i fiocchi: neve perfetta, arrivano i campioni

Bormio (Sondrio) – Le piste da sci al Passo dello Stelvio sono belle più che mai. Le precipitazioni dell’ultimo periodo, con adeguate temperature, hanno permesso al manto nevoso delle piste di compattarsi in maniera perfetta. E gli sciatori che hanno avuto l’occasione di testarle ne sono rimasti impressionati perché così si scia "solo" allo Stelvio o "solo" d’inverno. Se lo scorso anno le condizioni climatiche avevano costretto ad alcuni giorni di stop dell’attività, quest’anno l’annata sembra essere iniziata in maniera decisamente migliore.

Le prime settimane della stagione hanno fatto segnare numeri importanti, come ci dice il direttore degli impianti funiviari del ghiacciaio dello Stelvio Umberto Capitani, che fra le altre cose coordina gli addetti alla preparazione delle piste. "La stagione è partita bene – dice Capitani -. Le temperature fresche dell’ultimo periodo ci hanno permesso di avere una gran bella neve e di conseguenza le piste sono ottime". L’anno scorso ci sono stati molti problemi. "E gli sciatori all’inizio hanno ancora qualche dubbio visto quel che è successo l’anno scorso con le alte temperature che ci hanno fatto tribolare parecchio".

Oggi lo Stelvio attende l’arrivo di Sofia Goggia, una delle fuoriclasse dello sci italiano, la regina mondiale delle specialità veloci. "Si, diciamo che il 90% degli sciatori presenti allo Stelvio sono addetti ai lavori, atleti che fanno un’attività agonistica intensa. Noi dobbiamo essere bravi ad intercettare i big e le Nazionali che scelgono di volta in volta dove andare ad allenarsi e che chiedono la nostra disponibilità last minute. È un onore per noi poterli ospitare e cerchiamo di fornire sempre un ottimo servizio. Devono avere piste preparate al top. Avremo da oggi la Goggia, per due settimane abbiamo avuto al lavoro la squadra di Coppa del Mondo di Snowboardcross con Moioli e Visentin. E ci saranno gli azzurri dello skicross con la livignasca Iole Galli e il bergamasco Federico Tomasoni, terzi ai mondiali nella prova a squadre".