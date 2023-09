Stagione Nottesullo Spazio. Torna Nespoli

In una “Stagione Notte“ dedicata allo spazio sconosciuto, non può mancare la testimonianza di chi allo spazio ha dedicato la sua vita. Venerdì alle 20.30 il Teatro Sociale di Como ospita Paolo Nespoli, testimonial della Stagione Notte 202324, in collaborazione con il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci. L’appuntamento fa parte di una serie di eventi gratuiti organizzati dal Sociale a settembre come anticipazione della “Stagione Notte Gleam-X. Lo spazio sconosciuto“, che avverrà giovedì 28 con l’opera Die Zauberflöte di Mozart. L’astronauta italiano della Agenzia spaziale europea nella conferenza “Vedere oltre i confini“, racconterà le esplorazioni fatte, in 313 giorni, 2 ore e 36 minuti.