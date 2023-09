Stagione estiva. L’arrivederci con Mr. Rain

Livigno chiude la stagione estiva con un big della musica italiana. Oggi, a partire dalle 20 e 30, in Piazza del Comune, si esibirà Mr. Rain. Un appuntamento gratuito che avrà come protagonista il terzo classificato al Festival di San Remo che in passato ha scelto Livigno per i suoi video clip. C’è grande attesa per il rapper di Desenzano del Garda, molto amato dai giovanissimi.

Il tempo dovrebbe essere clemente, senza pioggia, con un cielo coperto.