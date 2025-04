Stagione da incorniciare. Il piccolo Tibet ha festeggiato i campioni dello sci

È stata una festa in piena regola, quella che ha animato la serata livignasca in occasione dei Livigno Team Awards, uno speciale appuntamento dedicato agli atleti e alle atlete che hanno portato in alto il nome della località in questa straordinaria stagione, piena di successi. Maurizio Bormolini, Flora Tabanelli, Miro Tabanelli, Jole Galli, Michela Moioli e molti altri: una squadra di altissimo livello che ha reso indimenticabile l’inverno appena concluso. E ora si attendono le Olimpiadi.