Stabat Mater in attesa della Pasqua

Domenica alle 16, nella chiesa romanica di Santa Eufemia, è in programma lo Stabat Mater, capolavoro del compositore e violinista Giovanni Battista Pergolesi, diventato negli anni spunto profondo per le meditazioni della Settimana Santa. Il concerto gratuito è organizzato dall’Accademia Europea di Musica e dalla Comunità pastorale. Lo Stabat Mater per soprano, contralto e quartetto d’archi sarà interpretato dal soprano Silvia Colombini, dal mezzosoprano Claudia Nicole Bandera e musicato da Stefan Coles e Pietro Caresana ai violini, Raffaella Bovo alla viola, Marco Ferrari al violoncello, diretti da Paolo Casiraghi.