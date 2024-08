Sport e turismo in Valle. Con i big di basket e volley

Sarà un settembre sportivo stellare in provincia di Sondrio. La Valtellina Summer League porterà infatti i giganti del basket e le poderose interpreti del volley femminile di alto livello, nell’ambito di un progetto turistico sportivo che sta già dando ottimi frutti. Ormai ci siamo, dopo i fortunati camp estivi di pallavolo e la settimana del beach volley della Valmalenco e di Livigno, manifestazioni che hanno portato nelle località di villeggiatura qualcosa come 800 ragazzi e ragazze (oltre a molte famiglie salite per seguire i figli), la Valtellina Summer League, kermesse coordinata da APF Valtellina con la collaborazione del Consorzio turistico Media Valtellina, che si ripropone di implementare i numeri del comparto turistico attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, è pronta a calare i suoi assi.

La manifestazione è sostenuta da più enti. "Nell’ambito della rassegna Valtellina Summer League, progetto coordinato dall’Azienda di promozione e formazione in collaborazione con il Consorzio turistico Media Valtellina, tra il 5 e l’8 settembre il nostro territorio ospiterà il grande basket – dice Lucia Simonelli dell’APF Valtellina -. Ben tre tra le più importanti squadre del panorama lombardo, con l’aggiunta di Trento, infatti saranno presenti e si sfideranno proprio qui. Valtellina Summer League è un’iniziativa dal grande potenziale, che mira alla promozione turistico sportiva del territorio. La risposta del pubblico, in particolare dei supporter delle squadre presenti, è già molto buona". Si incomincia col basket di serie A che vedrà impegnate al PalaTeola di Livigno in tre amichevoli, dal 5 al 7 settembre alle 18, Pallacanestro Varese, Pallacanestro Cantù, Vanoli Cremona e Aquila Basket Trento. L’8 settembre il finale sarà al PalaScieghi con il match tra Pallacanestro Varese e Cremona. E a metà settembre, il 14 e il 15, sarà la volta del volley col trofeo internazionale città di Sondrio che vedrà in campo la Volley Bergamo, la Uyba, le francesi del Mulhouse Alsace e le tedesca del Potsdam. (Ticket www.valtellinasummerlegue.it.).