Sport e turismo a canestro. Valtellina summer league. Promossa a pieni voti

La Valtellina Summer League di basket ha fatto centro. Entusiasmo alle stelle, ottima partecipazione di pubblico e soddisfazione da parte dei 4 team professionistici di serie A di pallacanestro che hanno preso parte alla Summer League 2024 e che hanno giocato 3 partite a Livigno e una, domenica sera, al Palascieghi Pini di Sondrio. Pallacanestro Varese, Vanoli Cremona, Aquila Trento e Pallacanestro Cantù hanno dato spettacolo portando il grande basket in Valtellina. Nell’ultimo match, quello di Sondrio, l’ha spuntata per 84-80 la Vanoli Cremona nei confronti della Pallacanestro Varese. A seguire il match da bordo campo anche il Ceo di Pallacanestro Varese Luis Scola, una leggenda del basket mondiale che ha nobilitato la serata e la kermesse. In campo tanto spettacolo, con Lacey e Nikolic per Cremona e con Mannion neo capitano di Varese e il compagno di team Hands a dare spettacolo davanti ai 300 del PalaScieghi Pini. Ad assistere al match anche l’assessore regionale Massimo Sertori, grande appassionato di basket: "L’organizzazione della Valtellina Summer League – dice Sertori – è sicuramente promossa! Tutto è stato allestito alla perfezione, tra Livigno e Sondrio ci sono state 4 partite di alto livello. Del progetto Valtellina Summer League mi piace anche l’idea di coinvolgere tante località della provincia di Sondrio nell’organizzazione di eventi di sport che hanno una bella tradizione anche qui. Quando si parla di Valtellina si pensa agli sport legati alla neve o al mondo bike, invece anche il basket così come il volley sono molto ben radicati e praticati sul territorio provinciale. Regione Lombardia è sempre vicina allo sport, eventi come questo che uniscono sport e turismo vanno nella direzione giusta". "Per la prima volta il basket di alto livello è sbarcato a Livigno… ed è stato subito un grande successo – dice Andrea Ballan, ideatore e organizzatore della Valtellina Summer.

Entusiasta anche Michele Diasio, assessore allo Sport del Comune di Sondrio, uno dei partner della kermesse. "La Valtellina Summer League di basket, la prima parte prima del volley, si è dimostrato un evento che piace e funziona ed è un progetto che va portato avanti anche in futuro".