Spaccio in pieno centro. Arrestato il pusher di 21 anni

Per un po’ li hanno tenuti d’occhio, ripresi con le telecamere mentre cedevano droga in pieno giorno, in centro a Como. Hanno fermato i clienti e sequestratolo stupefacente che avevano appena acquistato, per avere un ulteriore riscontro. Poi gli investigatori della Squadra Mobile di Como, sono intervenuti, e hanno arrestato Omar Fatnassi, 20 anni, italiano nato in Tunisia. È stata invece denunciata a piede libero la fidanzata, comasca di 21 anni. Lei incensurata, lui comparso davanti al giudice a febbraio accusato di un tentato furto commesso in un cantiere, per il quale era sottoposto a obbligo di firma. I poliziotti venerdì, durante l’appostamento in piazza Volta, hanno monitorato tre cessioni di hascisc, man mano sequestrate, a cui si sono aggiunti altri 45 grammi della stessa sostanza quando sono intervenuti, trovato addosso alla ragazza. Perché, secondo quanto la polizia ha potuto vedere, Fatnassi si occupava dei contatti con i clienti e della consegna delle dosi, mentre a lei spettava la custodia della droga. La polizia si è attivata in seguito ad alcune segnalazioni giunte in queste ultime settimane, che indicavano piazza Volta come un punto di riferimento della cessione di hascisc, soprattutto nel fine settimana. Pa.Pi.