Spacchettare ed evitare la gara

Il sistema corruttivo si basava sul "frazionamento degli appalti dei lavori e dei servizi" per far sì che le procedure arrivassero a un affidamento diretto.

"Il Codice degli Appalti prevede delle soglie di 150mila euro per i lavori e di 75mila euro per la fornitura di servizi, superate le quali non è possibile l’affidamento diretto" chiarisce il maggiore Paolo Leonarduzzi, Comandante del Gruppo GdF Sondrio. Un’operazione che il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Tecnico Manutentivo era abituato a fare non gratis.