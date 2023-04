Spaccata con auto-ariete Rubate borse griffate dal negozio del centro

Ancora una spaccata nel bresciano e ancora una volta i danni sono ingentissimi. Questa volta siamo nel pieno centro della città: controllatissimo e dove di certo le telecamere di sorveglianza non mancano. Eppure attorno alle cinque di domenica mattina, poco prima del sorgere del sole, un’auto ariete ha abbattuto una delle vetrine del negozio One-Off: sito all’incrocio tra via Gramsci e via Moretto: in zona frequentatissima.

L’esercizio commerciale a Brescia è noto perché vende borse e altri articoli di grandi marche. E ai ladri proprio quelli interessavano. Dopo avere abbattuto la vetrina con una vettura, senza preoccuparsi di oscurare le telecamere, sono scesi e hanno preso più oggetti possibile. Tutti marchiati da stilisti di alta moda come Gucci, Dolce Gabbana, Fendi e molti altri. Il danno economico, non ancora quantificato, è elevato e sarebbe di diverse centinaia di migliaia di euro, tenendo conto del valore della merce, che ha prezzi molto alti. Le indagini sono state affidate alla Questura di Brescia, anche se sul luogo dei fatti sono intervenuti anche carabinieri e Polizia locale. Gli investigatori della Polizia stanno acquisendo i filmati delle varie videocamere di sorveglianza. Sarà utile anche capire se qualcuno che vive nella zona ha visto o sentito qualcosa. La vetrina presa di mira è quella di via Moretto, più nascosta rispetto a via Gramsci. Ieri mattina una striscia rossa invitava a non avvicinarsi per non rischiare di ferirsi. All’interno il negozio, arredato in modo molto all’avanguardia, era quasi completamente vuoto e vistosamente danneggiato dalla barbara incursione della banda, che potrebbe essere un sodalizio specializzato in furti di questo genere. Nelle ultime settimane non sono mancati in città e in provincia episodi molto simili. Qualche giorno fa dei ladri hanno fatto razzia all’Ebike Storie di via Sant’Eufemia, rubando biciclette per circa 50mila euro, mentre all’Expert City di Palazzolo si parla di qualche centinaio di migliaia di euro.Milla Prandelli