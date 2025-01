Sottopasso nel degrado. La contromisura dei Dem:: "Servono le telecamere"

SONDRIO

Sporcizia, deiezioni canine e comportamenti "incivili" nella zona del sottopasso di via Nani. Il gruppo consiliare del Partito Democratico chiede risposte alla maggioranza e propone l’installazione delle telecamere nel sottopasso proprio per dissuadere i cittadini dai comportamenti sopracitati. È questo il tenore della interrogazione con risposta che il gruppo del Pd, composto da Roberta Songini, Michele Iannotti, Michele Bernardi, Pierluigi Morelli e Lisa Tam, presenterà il prossimo 31 gennaio in occasione del Consueto consiglio comunale mensile. Il gruppo dei Dem, nell’interrogazione, premette che "in data 4 maggio 2019 è stato inaugurato il nuovo sottopasso di via Nani e che detta opera ha un’importanza fondamentale per il collegamento del quartiere, ampliatosi negli ultimi anni, con il centro cittadino".

Inoltre va considerato che "nel Consiglio comunale del 25 ottobre 2019 è stata presentata un’interrogazione con riferimento alla pulizia del sottopasso. Infine i 5 Dem sottolineano come continuino le segnalazioni di molti abitanti di quartiere che transitano giornalmente dal sottopasso di via Nani che denunciano "la sporcizia per la presenza di mozziconi, nonostante i cestini appositi installati, la sporcizia per la presenza di deiezioni di cani (e non solo), il transito di ciclisti che non conducono la bicicletta a mano come invece previsto e comportamenti incivili quando non sconvenienti da parte di talune persone". I cittadini dicono di "ricevere dal Comune un generico ringraziamento per le segnalazioni inoltrate ma non vedono altri concreti di risoluzione delle segnalazioni".

Per questo i dem chiederanno: "quali azioni si intende intraprendere per porre rimedio al degrado segnalato", "se oltre ai cestini per i mozziconi di sigaretta non si ritenga di installare due cestini per i rifiuti all’entrata e all’uscita del sottopasso e di prevedere un apposito cestino per le deiezioni canine con relativo dispensatore di sacchetti". E i dem chiedono maggiori controlli. "Se è previsto il passaggio della polizia locale e con quale frequenza e se sono state emesse sanzioni" e "se non si ritenga di dotare il sottopasso di via Nani di un servizio di videosorveglianza". F.D’E.