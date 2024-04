Sottopasso di via Stelvio, si vede la luce al di là del tunnel

Posato il tunnel sotto al piano stradale di via Stelvio. Il cantiere per il sottopasso ciclopedonale avanza. Lungo 29 metri nel tratto interrato, largo due metri e mezzo e alto due metri e mezzo, il collegamento prevede un ingresso da via Donegani, mediante una rampa e una scala, e l’altro in via Teglio, attraverso una rampa. Il progetto del sottopasso ciclopedonale, che comporta una spesa di 1 milione e 780 mila euro, è inserito nel più ampio piano di rigenerazione urbana che cambierà volto all’area ex Enel, tra le vie Nani ed Europa, finanziato sul bando Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, interamente finanziato con fondi del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Pnrr e con altri contributi per un totale di 18,9 milioni di euro. Gli automobilisti devono prestare attenzione alla circolazione che, per i lavori, è stata interdetta su via Stelvio, fino alle 18 di venerdì 3 maggio. La viabilità per la presenza del cantiere è mutata. C.Bia.