Sostenibilità e natura

Natura, sostenibilità ed enogastronomia protagoniste nel capoluogo valtellinese nel primo weekend del Sondrio festival. Tra le proposte "Consapevolmente tipico", che unisce Formaggi in piazza a Natura in bellezza. Il risultato? Un tripudio di mercatini e la presenza di due volti noti tv, Ada Egidio ed Edoardo Franco alla sala Celestino Pedretti del Teatro Sociale. Oggi dalle 16 la conduttrice di "Cash or Trash": parlerà di arte e condurrà un laboratorio per creare gioielli con tessuti di recupero. Domani il vincitore di MasterChef Italia presenterà la sua cucina consapevole.S.B.