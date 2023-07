Sondrio, tenta di scippare anziana nel sottopasso: 35enne preso a ombrellate e arrestato

Sondrio, 1 luglio 2023 - Un uomo di 35 anni - originario del Sud Italia, residente nel capoluogo valtellinese e con precedenti - è stato arrestato dalla Polizia Locale nella giornata di ieri con l'accusa di tentata rapina ai danni di un'anziana assalita nel sottopasso di via Bonfadini, vicino alla stazione ferroviaria del capoluogo valtellinese. La notizia è stata diffusa nel tardo pomeriggio di oggi dal commissario capo Mauro Bradanini, comandante della Polizia Locale del Comune.

La pensionata, stava attraversando il tunnel - coperto dal sistema di videosorveglianza comunale - quando all'improvviso è stata aggredita da un uomo che l'ha scaraventata contro la parete, allo scopo di impossessarsi della catena che la donna portava al collo. La vittima ha prontamente reagito, gridando e nel contempo colpendo a ombrellate il malvivente. Nella collutazione la catenina si è spezzata ed è caduta a terra, ma l'individuo, a quel punto, ha preferito allontanarsi a mani vuote, temendo per l'arrivo di altri pedoni. Pochi passi, ma è stato bloccato da alcuni operai. Nel frattempo una pattuglia della Polizia Locale che passava in zona è stata richiamata e gli agenti hanno bloccato il 35enne e, d'intesa con la Procura, l'hanno poi condotto in carcere con l'accusa di tentata rapina.

La donna, invece, accompagnata in ambulanza al Pronto Soccorso per accertamenti, ma sta bene. Il sindaco della città, Marco Scaramellini, si è complimentato con la signora per il coraggio mostrato, con i cittadini che l'hanno subito soccorsa fermando il malfattore e con gli agenti per il tempestivo intervento.