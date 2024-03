Sondrio prende per la gola con le mascotte olimpiche

Arriva la primavera nel capoluogo di provincia e ritorna la kermesse “Sondrio, ti prende per la gola“. Nelle giornate del 13 e del 14 aprile la città sarà al centro di una serie di eventi dedicati al gusto. Esperienze da vivere e una città da scoprire tra degustazioni, passeggiate, mercatini, giochi per i bambini e l’arrivo di Tina e Milo, le mascotte di Milano Cortina 2026.

Dalle erbe spontanee ai vini, dalle passeggiate nel verde alle visite guidate, dallo yoga al percorso botanico, dai workshop ai laboratori creativi a unire tutta la città, dal centro alla periferia, e le frazioni, con allestimenti floreali a colorare vie e piazze.

"L’obiettivo è di far conoscere la nostra città e di accompagnare residenti e turisti alla scoperta di ciò che si può fare – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alle Attività produttive e agli Eventi Francesca Canovi –. Abbiamo lavorato con le associazioni presenti sul territorio, introducendo attività nuove all’interno di un format che abbiamo confermato per i riscontri molto positivi, in termini di affluenza e gradimento, che ha ottenuto nelle due precedenti edizioni". Sondrio ti prende per la gola amplia l’offerta culturale aprendo le porte al progetto “Sondrio capoluogo alpino - 500 anni“ per valorizzare la storia della città nel ruolo di guida a livello provinciale. Un progetto innovativo, sostenuto da Fondazione Cariplo, che rende omaggio alla storia. Lucia Simonelli, responsabile turismo di Apf Valtellina, si è soffermata sull’ingrediente olimpico.

(Sul sito www.sondriotiprendeperlagola.it il programma dettagliato). Fulvio D’Eri