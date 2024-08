Sondrio, insulti e minacce alla barista che non gli serve da bere: 49enne sanzionato con il Daspo

Sondrio, 17 agosto 2024 – Prosegue l’attività a carattere preventivo della Polizia di Stato di Sondrio contro la “malamovida”. Il questore Sabato Riccio ha adottato un provvedimento di divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico e ad esercizi pubblici per due anni nei confronti di un uomo di 49 anni di origine marocchina. Lo straniero in più occasioni si è reso responsabile di episodi di minaccia e violenza nei bar del centro di Sondrio. L’ultimo all’interno di un esercizio di via Mazzini a Sondrio dove l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta alla eccessiva assunzione di bevande alcoliche, ha minacciato di picchiare la titolare del bar, che si è rifiutata di servirgli altri alcolici, offendendola più volte con insulti e brandendo una stampella, facendola volteggiare contro la donna. L’uomo, con precedenti penali specifici per resistenza a pubblico ufficiale e molestie e guida sotto l’influenza dell’alcol, è stato più volte sanzionato. Con il Daspo Willy dovrà star lontano dal pubblico esercizio in questione del capoluogo. Gli è stato imposto di non entrare e non fermarsi nelle vicinanze.