Sondrio Festival, via al countdown. In vista della premiazione

SONDRIO

Oggi si apre l’ultimo fine settimana del Sondrio Festival. Il secondo e conclusivo weekend della mostra internazionale dei documentari sui parchi, si sarà stasera alle 20.30, al Teatro Sociale, con un programma denso e intrigante che culminerà domenica 24 novembre con la cerimonia di premiazione.

Dopo i primi nove, rimangono quindi sette documentari da vedere, da oggi a sabato. Per conoscere il vincitore del premio "Città di Sondrio" e i documentari scelti per gli altri riconoscimenti bisognerà attendere il pomeriggio di domenica, alle 16.30, con la cerimonia di premiazione che sarà presentata da Licia Colò (foto), un ritorno gradito in città, e Alessandro Antonino. Fino a domenica si potranno visitare l’esposizione sui felini "Eleganza letale", allestita nella tensostruttura in piazza Garibaldi, che sta riscuotendo uno straordinario successo, la mostra diffusa "Stele", dell’artista valdostano Donato Savin, al Teatro Sociale, a Palazzo Pretorio e al Mvsa, le mostre fotografiche "Yellowstone e Gran Paradiso celebrati lo stesso anno", a cura di Andrea Brambilla, e "Paesaggi", a cura di Matteo Redaelli, entrambe allestite a "Spazio Garibaldi" di Schena Generali. Tanti gli eventi previsti nel capoluogo di provincia valtellinese da oggi a domenica.

Ulteriori informazioni sul sito web: https://www.sondriofestival.it/.

Fulvio D’Eri