Sondrio Festival numero trentotto . Tempo di premiazioni

Questione di una manciata di ore e si conoscerà il documentario vincitore dell’edizione numero 38 del Sondrio Festival. L’appuntamento è per questo pomeriggio al Teatro Sociale a partire dalle 16.30 con le premiazioni. Sul palco due amici di vecchia data della Mostra internazionale dei documentari sui parchi: Licia Colò, famosa per i suoi programmi tv dedicati alla natura e ai viaggi e Alessandro Antonino, artista e a propria volta conduttore tv dove presenta reportage dedicati alle bellezze del cosmo. Dopo "L’armonia della natura", un intermezzo mozzafiato di Zamaga Athletics Dancers, sarà proiettato il documentario vincitore del Sondrio Festival 2024, un’edizione strutturata su due, intensissimi fine settimana, che si appresta ad andare in archivio con un bilancio più che positivo, ma soprattutto con un ingresso importantissimo: quello nell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026, il calendario di iniziative artistiche e culturali che animerà l’Italia nella strada verso i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Sondrio Festival vi è entrato a pieno titolo portando il messaggio delle Olimpiadi più sostenibili mai organizzate nelle scuole a oltre 18 mila studenti mediante lo spettacolo "In pista per la terra", animazione scientifica e teatrale a cura di Leoscienza. "La collaborazione con Apf Valtellina - afferma Marcella Fratta, presidente Assomidop - testimonia la forte valenza dei progetti educativi promossi dal Festival nel corso della sua lunga vita. La diffusione dei valori olimpici rafforza ampiamente la nostra proposta ed è il modo migliore per prepararci ad accogliere un evento di portata mondiale come le Olimpiadi. Con orgoglio sfoggiamo sui nostri schermi il marchio del programma culturale Milano Cortina 2026". S.B.