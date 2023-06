Sondrio Estate, 8 Giovedì di Festa con Musica, Balli e Intrattenimento

Sarà un’estate ricca di eventi. Da un giovedì all’altro, fra ballo, musica e intrattenimento, valorizzando artisti e talenti locali, per un’edizione che si annuncia all’insegna dell’allegria per i residenti ma anche per i turisti che, nei piani dell’amministrazione, potrebbero dare in futuro un nuovo volto alla città. Sondrio Estate si allarga per aumentare i giovedì di festa. Saranno 8, ciascuno con un tema, e copriranno la seconda metà di giugno, tutto il mese di luglio e l’inizio di agosto. "In occasione di questi eventi, come abbiamo constatato negli anni scorsi, la città si anima - ha sottolineato l’assessore alle Attività produttive e agli Eventi Francesca Canovi -, per questo motivo, su suggerimento degli operatori, come amministrazione comunale abbiamo deciso di anticipare l’inizio e di incrementare il numero delle iniziative, che sono davvero tante, tutte in grado di regalare ore all’insegna della spensieratezza". Attorno al nucleo principale di eventi ve ne sono molti altri, come il cinema al Castello Masegra e le proposte del Museo Valtellinese di Storia e Arte. Dopo la rassegna delle scuole di danza della provincia di Sondrio ci sarà l’esibizione della Symphonic Rock, con oltre 60 strumentisti dell’Orchestra Antonio Vivaldi, il 3 agosto. In mezzo, i concerti di “I Quasi per caso“, Ladiesgang e “Music & Friends“, il Concorso canoro per bambini e giovani della Civica Scuola di Musica, la discoteca, l’animazione di Radio Station One. L’appuntamento è in piazza Garibaldi sul palco. La novità è rappresentata dall’Area kids allestita in Garberia con gonfiabili, spettacoli, magia e animazione per i più piccoli. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Unione commercianti ha consentito di proporre un programma di manifestazioni lungo tutto l’estate per vivacizzare la città, richiamando l’attenzione dei valtellinesi e dei turisti. Fulvio D’Eri