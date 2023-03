Il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini si ricandida

Sondrio, 4 marzo 2023 - Mancava solo l’ufficialità e ieri mattina il sindaco Marco Scaramellini ha annunciato la sua ricandidatura a palazzo Pretorio. Il primo cittadino uscente - supportato dal centrodestra - ci riprova. Le liste a suo sostegno sono quelle delle passate amministrative (Sondrio viva, Sondrio liberale, Lega, Fratelli d’Italia, Retici, Forza Italia). Scaramellini, davanti alla stampa, ha spaziato a 360 gradi.

Ha toccato il lato umano ed elencato quanto fatto. Per il programma della coalizione ci sarà tempo più avanti, ma gli spunti non sono mancati. "Racconto un aneddoto - ha ricordato - Giorni fa una signora di 87 anni mi ha avvicinato e mia ha detto: “la voterò perché è una brava persona”". Scaramellini ha citato il poeta convalligiano Giovanni Bertacchi e i versi de “Il Precetto“ ("lascia buone memorie"), rivendicando di aver mantenuto quanto promesso e di aver amministrato senza mai alzare i toni. Ha usato più volte le parole "Onestà e correttezza".

Sulle opere pubbliche ha rammentato che la sua Giunta "ha trovato non pochi finanziamenti". Citando l’assessore al Bilancio Ivan Munarini ha rivendicato il fatto che il Comune "ha i conti in ordine" e che le tasse comunali non sono aumentate. In una società sempre più anziana, ha toccato il tema salute. È del parere che ci vogliano più posti nelle case di riposo e ha ricordato il progetto Monte Salute. Si tratta della riqualificazione dell’area dell’ex ospedale psichiatrico. Si prevede la realizzazione di un polo sociosanitario, di una struttura per cohousing e di un ostello.

Ha citato anche un centro di eccellenza visitato nel Monzese che si occupa di malati di Alzheimer. Scaramellini vorrebbe realizzare qualcosa di simile in città "a costi calmierati". Se verrà rieletto, l’ingegnere sarà il sindaco durante le Olimpiadi invernali del 2026: "Un’opportunità incredibile. Io penso a una ricettività diffusa con incentivi a chi recupera immobili inutilizzati. Dovremo essere bravi a dare un’immagine adeguata".