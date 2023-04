Sondrio, danneggiò 18 auto per rubare negli abitacoli: identificato il vandalo

Sondrio – Nella notte dello scorso 11 febbraio, in zone centrali di Sondrio come via Trieste, via Fiume e piazzale Bertacchi, ben 18 auto erano state danneggiate, allo scopo di rubare le poche cose contenute all’interno, come monete, occhiali, banconote di piccolo taglio riposte nei cruscotti.

"Ma in questi giorni - spiega un giovane di Livigno - la Squadra Mobile della questura di Sondrio ha segnalato a me e ad altri proprietari di avere individuato il presunto responsabile, Paolo Rizzi, 47 anni di Calcinate, Bergamo, nel frattempo in carcere per altri reati contro il patrimonio. Il sangue rilevato nelle vetture prese di mira sarà analizzato in un test di laboratorio a Milano".

Gli investigatori del dirigente Niccolò Battisti, evidentemente, vogliono mettere la ciliegina sulla torta all’indagine che si è avvalsa anche delle immagini catturate dalle telecamere la notte del raid. "A me ha sfondato il vetro della Mercedes - racconta un cittadino -. Cambiarlo mi è costato 400 euro. E il ladro-vandalo ha portato via una valigetta vuota". E il proprietario di un’altra macchina: "Nel mio caso, in via Fiume, non è riuscito a spaccare il vetro che ha danneggiato, forse usando un martelletto di quelli che ci sono sui treni".