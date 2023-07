Sondalo, la frana a Fumero si ferma: pericolo rientrato

Sondalo (Sondrio), 28 luglio 2023 - Si è fermata la frana di Fumero e il sindaco di Sondalo, Ilaria Peraldini, ha cosi potuto revocare l’ordinanza di evacuazione delle due abitazioni che si trovano a monte dello smottamento e che, lo scorso 21 luglio, sembrano essere in pericolo.

Nei giorni scorsi sono stati compiuti nuovi rilievi geologici che hanno permesso di accertare il cessato pericolo. I quattro residenti che erano stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni potranno rientrare a casa e anche gli automobilisti diretti in Val Rezzalo, che nei giorni scorsi potevano transitare solo durante il giorno, dalle 7 alle 20 sotto la supervisione di due movieri, potranno tornare a circolare liberamente. Una buona notizia quest’ultima soprattutto per il turismo.

Nella relazione depositata ieri e firmata dal geologo Giovanni Songini si legge: «I rilievi effettuati sul corpo frana successivamente agli eventi meteorici del 24 e 25 luglio non hanno evidenziato una evoluzione significativa della nicchia. Si ritiene pertanto che allo stato attuale siano cessate le ragioni che hanno portato alle restrizioni speficiate nell’ordinanza sindacale del 21 luglio. Restano invece in vigore le precedenti limitazioni d’uso dei fabbricati a valle della stada. Le misure di monitoraggio verranno intensificate e, in ragione dei risultati acquisiti, verranno valutate le condizioni di accessibilità e fruibilità dell’area in oggetto».

Nei prossimi giorni potrebbero riprendere anche i lavori di messa in sicurezza della parete della montagna, interessata da una frana nell’ottobre del 2020, che erano stati interrotti in via precauzionale quando lo smottamento si era riattivato, probabilmente a causa delle forti piogge delle scorse settimane.