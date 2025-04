Solidarietà e amicizia. Un filo con Sao Mateus

"Grazie a loro, alla carica degli 800, un inizio di settimana freddo e grigio si è trasformato in un lunedì allegro, colorato e coinvolgente. I nostri alunni hanno anche questo potere". Maurizio Piasini, assessore ai Servizi sociali di Sondrio, ha preso parte al mega corteo che ieri mattina da piazza Garibaldi ha raggiunto il parco Bartesaghi attraversando diversi ponti sul Mallero, simboli del capoluogo, in occasione dell’anniversario 20+1 del gemellaggio della città con Sao Mateus: 20+1 perché l’anniversario tondo, lo scorso anno, non si è potuto svolgere a causa del maltempo. A dare concretezza e continuità al ponte tra le due città è l’associazione A Dança da Vida, che è riuscita a realizzare scambi di esperienze e ad attuare progetti di solidarietà in grado di promuovere lo sviluppo della parte più emarginata della popolazione brasiliana.

Ieri in piazza Garibaldi i volontari dell’Associazione hanno ricordato lo spirito dell’evento. Successivamente gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti e dalle dirigenti scolastiche, hanno dato il via al corteo animato da strumenti musicali artigianali e cartelli che testimoniano la storia e il valore del gemellaggio. "La sosta simbolica sui ponti ha rappresentato un chiaro rimando alla finalità di A Dança da Vida, nata per camminare insieme e creare dei ponti tra realtà diverse, ma con gli stessi valori da coltivare – ha sottolineato il presidente Manuel Marelli –. Poter guardare indietro e vedere che questi ponti durano da 20 + 1 anni è meraviglioso: dà la misura di un’amicizia nel segno della speranza, che è sempre più solida". Al Parco si sono succeduti momenti di animazione musicale e riflessione sul valore educativo e sociale del gemellaggio ("diverso da tutti gli altri, un gemellaggio sociale" lo ha definito Piasini). Ogni scuola ha contribuito con un intervento dedicato ad amicizia, dialogo, pace, giustizia e speranza, frutto di un lavoro collettivo in classe.

Sara Baldini